Транспорт 10 мая 2023, 14:26 Россия запустит прямые рейсы в Грузию Минтранс: семь прямых рейсов в Грузию будут летать из России еженедельно РИА «Новости»

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Авиакомпании России готовятся возобновить полеты в Грузию. Предполагается, что каждую неделю российские самолеты будут осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского Минтранса.

«Российские авиакомпании будут еженедельно осуществил семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства», — отметили в ведомстве.

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Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене виз для граждан Грузии. Другой документ снял запрет для российских перевозчиков на полеты в эту страну.

Отношения между двумя государствами обострились летом 2019 года. Это произошло после скандала с приездом российских депутатов в Тбилиси. После этого авиакомпаниям России запретили летать в Грузию. Грузинские перевозчики оказались в такой же ситуации.