Мир 19 августа 2023, 23:01 Отмену виз для россиян допустили в Китае Консул КНР Чэнь Божуй: китайские визы для россиян могут отменить РИА «Новости»

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КНР рассматривает отмену виз для российских туристов могут в перспективе. Об в разговоре с ТАСС объяснил консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй на полях VI Глобального форума молодых дипломатов.

«Мы уже отменили визы для туристов в группе. Я думаю, что это обязательно случится в перспективе», — сказал он.

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По словам дипломата, для реализации этих плано необходимо решить ряд вопросов по поводу безопасности и мигрантов, особенно в регионе Дальнего Востока.

В рамках визита президента России в Китай в октябре к подписанию готовят ряд совместных документов. Си Цзиньпин и Владимир Путин продолжили поддерживать стратегический диалог в разных форматах на постоянной основе.

Ранее российская сторона запланировала запуск безвизового группового обмена с Индией. Страна уже направила соответствующее предложение.