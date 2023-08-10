Путешествия 10 августа 2023, 14:28 Россия предложила Индии начать безвизовый групповой туробмен Министр Решетников: Россия направила Индии предложение о безвизовом групповом туробмене Unsplash

Читать 360tv в

Россия намерена запустить безвизовый групповой обмен с Индией. Страна уже направила предложение, идет проработка по дипломатическим каналам. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников телеканалу «Россия 24».

«Мы направили туда предложение. Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять», — сказал он.

Реклама

Министр отметил, что ранее Россия запустила безвизовый обмен туристами с Китаем и Ираном, писал RT. Они начали действовать с 1 августа.

Теперь отправиться в соседнюю страну по безвизу смогут туристические группы от пяти человек. Они должны будут путешествовать по одному маршруту и программе. Запуск безвизового туристического обмен может благоприятно сказаться на отечественной экономике.

Ранее Россия расширила список стран, гражданам которых доступна электронная виза. Получить новый вид разрешения на въезд смогут граждане 55 стран, в том числе Японии, Турции и Сингапура.