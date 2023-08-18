18 августа 2023, 11:59
Совместные документы подпишут по итогам визита Путина в Китай в октябре
ТАСС: по итогам визита Путина в Китай подпишут ряд совместных документов
Ряд совместных документов планируется к подписанию в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай в октябре, заявил замдиректора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь. По его словам, сейчас они находятся в стадии проработки, сообщил ТАСС.
В рамках форума «Один пояс — один путь» лидеры России и Китая подпишут итоговые документы, рассказал Чэн Икунь.
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«Сегодня мы ведем работу с российскими коллегами. По результатам мы своевременно вас проинформируем», — добавил он.
Замдиректора департамента уточнил, что в настоящее время стороны находятся на стадии проработки этих документов.
О том, что Си Цзиньпин и Владимир Путин продолжили поддерживать стратегический диалог в разных форматах на постоянной основе, ранее заявил журналистам официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Россия
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Китай
Си Цзиньпин
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