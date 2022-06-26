Отмена права на аборт в США может повлиять на 40 миллионов американок

Отмена Верховным судом США гарантии права на аборты может затронуть свыше 40 миллионов американок. К такому выводу пришли эксперты института Гаттмахера.

По данным исследователей, гарантию права на искусственное прерывание беременности в будущем отменить могут в 26 штатах. У экспертов сомнения в этом вопросе вызывают только три штата — Небраска, Индиана и Монтана.

На сегодня, в этих штатах проживают 58% женщин детородного возраста, следует из статистических данных.

«Хотя сегодня многое было потеряно, борьба далека от завершения. Движение против абортов уже настаивает на национальном запрете абортов. Все мы, стремящиеся защищать политику, которая поддерживает телесную автономию, должны быть готовы встретить ее всем, что у нас есть», — сказано в сообщении на сайте института.

Верховный суд США пересмотрел дело «Роу против Уэйда» 1973 года и отменил постановление, гарантирующее право женщин на аборт. Теперь каждый штат получил возможность самостоятельно устанавливать правила прерывания беременности. О запрете абортов уже объявили Техас и Миссури.

Среди американцев поддержки и понимания такое решение суда не вызвало. Как заявил «360» политолог и американист Дмитрий Дробницкий, решение суда приведет к расколу в американском обществе. Страну уже захлестнули протесты.