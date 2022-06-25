Американцы не поддержали отмену права на аборт. В стране начались протесты и беспорядки

Уже два штата в США — Техас и Миссури — объявили о том, что запретят аборты. Ранее такую меру позволил вводить Верховный суд страны. У американцев это не вызвало понимания и поддержки. В стране начались массовые протесты.

На улицы вышли как женщины с плакатами, на которых они напомнили о своих личных правах, необходимости заботиться о здоровье, и выразили требование узаконить искусственное прерывание беременности, так и мужчины.

Еще накануне толпы людей начали собираться у здания Верховного суда. Сначала демонстрация проходила довольно мирно. Но потом начались столкновения с полицией. Правоохранители задерживали агрессивно настроенных людей.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что действовали блюстители порядка достаточно жестко.

В Вашингтоне успели сжечь американский флаг. По данным БелТА, стычки с полицией произошли в Лос-Анджелесе, в Финиксе против протестующих применили слезоточивый газ.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что отмена конституционного права на аборты в США стала «величайшей победой для жизни этого поколения». Тут же он заметил, что в этом есть и его заслуга.