Эксклюзив 29 января 2024, 21:21 Открытые коридоры украинских портов назвали доброй волей России Доцент Чирков: Россия не мешает поставкам зерна с Украины из гуманитарных целей Викимедиа

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Заходящие в украинские порты сухогрузы соблюдают правила безопасности, понимая, что могут стать целью для российских ударов. Поэтому осле выхода они продолжают идти вдоль украинского побережья, а в открытое море выходят только тогда, когда достигнут берегов Болгарии или Румынии. Об заявил «360» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

Так он прокомментировал статью в американском журнале The Economist, вышедшей под заголовком «Россия проигрывает битву за Черное море. Украина хочет сохранить торговлю и уничтожить российский флот».

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Авторы материала заявили, что атаки ВСУ на Севастополь якобы заставили командование Черноморского флота отвести корабли в Новороссийск. Это решение дало Украине возможности снова открыть свои порты для сухогрузов.

Собеседник «360» раскритиковал журналистов за использование слишком спекулятивного заголовка, потому что никаких битв ни в Черном море, ни где-то еще Россия не проигрывала. Он подчеркнул, что за всеми передвижениями грузовых судов ведется тщательное наблюдение.

«Допуск транспортных судов с Украины с зерном — это добрая воля России, точно также как и продление зерновой сделки, которое мы видели в прошлом. Это было продиктовано исключительно гуманитарными соображениями», — заявил Чирков.

Он напомнил, что главной целью зерновой сделки был недопуск мирового кризиса продовольствия. Этим же объясняется сегодняшнее продолжение транспортировки украинской сельскохозяйственной продукции.

«Россия не хочет обострять ситуацию там, где это может повредить наименее обеспеченным странам, которые не могут себе позволить приобретение продуктов питания в полном объеме. В первую очередь это государства Африки», — добавил собеседник.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля 2023 года, объяснив, что так и не дождалась выполнения своих условий.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что возможность реанимирования «черноморской инициативы» еще осталась. Но вернуться к этому вопросу возможно после отмены санкций в отношении российских компаний аграрного сектора. Она добавила, что введенные ограничения не помешали России экспортировать сельхозпродукцию и удобрения на внешние рынки, а также бесплатно в страны Африки.