Мир 09 марта 2024, 09:23 «Откровенная агрессия». НАТО попытался спровоцировать Россию на ответ в Черном море Постпред Крыма Мурадов назвал агрессией пролеты авиации НАТО над Черным морем U.S. Air Force/via Globallookpress.com

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Появление боевой авиации стран Североатлантического альянса над Черным морем — откровенная агрессия. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Мы имеем дело с откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жесткий ответ», — сказал он.

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Враг пытается найти слабые точки России, уверен Мурадов, чтобы ударить по ним. Но крымчане не сомневаются в надежности российских систем противовоздушной обороны.

Российский Су-30 6 марта подняли в воздух из-за трех британских самолетов у границы над акваторией Черного моря. Воздушными судами оказались самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

Ранее США заподозрили в использовании F-35 для ведения разведки в зоне спецоперации. Истребитель мог собирать сведения о российских системах ПВО для передачи их странам НАТО.