Важное 06 марта 2024, 19:08 Су-30 не допустил нарушения границы британскими самолетами «Тайфун» и RC-135 МО: истребитель Су-30 подняли в воздух из-за британских самолетов у границы РИА «Новости»

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Истребитель Су-30 подняли в воздух из-за трех британских самолетов у границы в воздушном пространстве над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Средства контроля воздушного пространства 6 марта засекли у границы три воздушных цели. Их идентифицировали как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

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«При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Су-30 успешно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения госграницы. Полет выполнили в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Накануне в воздух подняли истребитель Су-27. У границы над Черным морем засекли самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С» ВКС Франции.