На Украине спрогнозировали народные бунты из-за веерных отключений электроэнергии

В некоторых регионах и крупных городов Украины власти заговорили о возможности массовых веерных отключений электроэнергии. Все дело в остановке импорта электричества из Белоруссии, отмечается в материале ТСН.

Ощутимее всего проблема в утренние и вечерние часы. Атомные станции работают равномерно, и не могут давать много электричества. Угольные же станции более гибкие.

Но в этом году количество угля на складах электростанций в четыре раза ниже принятой нормы. Мэры некоторых городов и главы ОТГ из-за этого заговорили о веерных отключениях.

То, что ситуация действительно «сложная» признает глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

Именно поэтому во власти появляются совершенно нестандартные варианты разрешения возможного энергетического кризиса. Например, использовать газ вместо угля. Этот вариант хоть и дорогой, как отмечается в материале, но все же дешевле народных бунтов из-за веерных отключений.

Белоруссия с ноября перестает поставлять электроэнергию на территорию Украины, заявила в своем письме белорусская компания «Белэнерго». Украина оказалась в критической энергетической ситуации, которая может привести к полному обвалу экономики страны. Ответственность за это полностью лежит на властях страны, которые своей политикой разрушили энергосистему, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко. Он напомнил, что за последние семь лет Украина не сделала ни одного шага в сторону энергетической независимости.