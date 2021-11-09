Украине предрекли обвал экономики из-за разбалансировки энергетической системы

Украина оказалась в критической энергетической ситуации, которая может привести к полному обвалу экономики страны. Ответственность за это полностью лежит на властях страны, которые своей политикой разрушили энергосистему. Об этом на пресс-конференции портала golos.ua заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

Он напомнил, что за последние семь лет Украина не сделала ни одного шага в сторону энергетической независимости. Эксперт отметил, что сейчас еще не наступил отопительный сезон, но страна уже вынуждена закупать электроэнергию в Белоруссии.

«Это говорит о том, что украинская энергосистема полностью разбалансирована. Мы полностью развалились», — подчеркнул Попенко.

Он отметил, что обещанные властями Украины повышения тарифов для предприятий закончатся веерными отключениями. Но некоторые заводы без постоянной поддержки просто не запустятся снова или могут частично разрушиться, что станет настоящей техногенной катастрофой.

По словам Попенко, власти Украины не имеют никакого представления о том, как работает энергосистема. А их заявления, что недостаток электричества пополнят за счет атомных станций, — это фикция. Нет физической возможности передать от них энергию в ряд южных регионов.

Дефицит энергоресурсов на Украине привел страну к катастрофической ситуации, которая требует немедленного решения. Об этом ранее заявили представители Федерации работодателей страны. Авторы отметили, что вынуждены покупать газ для своих заводов по цене в четыре-пять раз выше, чем конкуренты. Покрывать дополнительные затраты можно только за счет сокращения работников, что увеличит трудовую миграцию и сократит налоговые поступления в бюджет.