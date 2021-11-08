Белоруссия отказала Украине в поставках электроэнергии

Белоруссия с ноября перестает поставлять электроэнергию на территорию Украины. Об этом заявила в своем письме белорусская компания «Белэнерго».

Белорусская компания разослала сообщения участникам энергетического рынка Украины, написало интернет-издание «Экономическая правда» со ссылкой на письмо. Согласно документу, с ноября прекращаются поставки электроэнергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины.

Предупреждение получила в том числе государственная компания «Энергоатом». При этом авторы материала подчеркнули, что пока неизвестно, все ли участники рынка получили письмо белорусской компании.

По данным госкомпании «Укрэнерго», 8 ноября Украина получила от Белоруссии 400 мегаватт-час электроэнергии.

Ранее пресс-служба Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) заявила, что с 6 ноября Украина возобновит коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. Запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии и России действовал до 1 ноября. Власти решили возобновить поставки из-за дефицита угля на украинских ТЭС.