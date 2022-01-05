В Казахстане начали отключать мобильный интернет

В охваченном протестами Казахстане начали отключать мобильный интернет. Сначала полное отключение зафиксировали в Алма-Ате. О проблемах со связью «360» рассказал политолог Данияр Ашимбаев.

По его словам, мобильный интернет в городе отключен полностью, мессенджерами или соцсетями пользоваться невозможно. Отправлять получается только СМС.

По данным Telegram-канала сервиса мониторинга блокировок GlobalChесk, интернет не работает и у проводных операторов. Уточняется, что мобильный интернет отключили «Билайн» и оператор «Казахтелеком». Причем это затронуло не только Алма-Ату, а все города в Казахстане, пишет «Газета.ru».

Кроме того, по информации GlobalChесk, в республике начали блокировать веб-версию Telegram и пытаться блокировать сам мессенджер. Ведется и борьба с VPN во всем Казахстане. В частности, блокируется протокол OpenVPN, уточнили сотрудники сервиса.

Акции протеста в стране начались 2 января после резкого роста цен на сжиженный газ. Сегодня выступления переросли в столкновения на улицах. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства страны. Исполняющим обязанности премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.