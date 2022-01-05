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    05 января 2022, 08:17

    Директора ГПЗ задержали в Казахстане после митингов из-за цен на газ — СМИ

    Zakon.kz: директор газоперерабатывающего завода задержан в Казахстане после митингов

    Ольга Назаркина

    Директора газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене и руководителя площадки по электронной торговле топливом задержали в Казахстане. Информация появилась на сайте zakon.kz.

    Директора ГПЗ задержали в Казахстане после митингов из-за цен на газ — СМИ

    По данным издания, директор завода без причины поднял цену на сжиженный газ. По факту случившегося Агентство по финансовому мониторингу республики начало досудебное расследование.

    Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в Мангистауской области и Алма-Ате, а также отправил в отставку правительство страны. Оно будет продолжать работу, пока не сформирован новый состав кабмина.

    Акции протеста вспыхнули в Казахстане 2 января. Сначала они затронули города Жанаозен и Актау Мангистауской области. Участники выступлений митинговали против повышения цен на сжиженный газ.

    Накануне беспорядки начались и в Алма-Ате.Там полиция разгоняла манифестантов с помощью светошумовых гранат. Выступления также начались в Атырау, Актобе, Уральске, Таразе, Шымкенте, Кызылорде, Караганде и Нур-Султане.