Директора газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене и руководителя площадки по электронной торговле топливом задержали в Казахстане. Информация появилась на сайте zakon.kz.

По данным издания, директор завода без причины поднял цену на сжиженный газ. По факту случившегося Агентство по финансовому мониторингу республики начало досудебное расследование.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в Мангистауской области и Алма-Ате, а также отправил в отставку правительство страны. Оно будет продолжать работу, пока не сформирован новый состав кабмина.

Акции протеста вспыхнули в Казахстане 2 января. Сначала они затронули города Жанаозен и Актау Мангистауской области. Участники выступлений митинговали против повышения цен на сжиженный газ.

Накануне беспорядки начались и в Алма-Ате.Там полиция разгоняла манифестантов с помощью светошумовых гранат. Выступления также начались в Атырау, Актобе, Уральске, Таразе, Шымкенте, Кызылорде, Караганде и Нур-Султане.