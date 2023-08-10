Мир 10 августа 2023, 13:52 Украина объявила обязательную эвакуацию из Купянского района Украина объявила обязательную эвакуацию жителей 37 населенных пунктов Купянского района РИА «Новости»

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Исполняющий обязанности главы украинской военной администрации Купянского района Андрей Канашевич подписал распоряжение о проведении обязательной эвакуации жителей 37 населенных пунктов. С текстом документа ознакомились журналисты издания «Объектив».

Днем 9 августа Канашевич уже призывал местных жителей самостоятельно принять решение об эвакуации.

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«Учитывая ситуацию в сфере безопасности на территории Купянского района, <…> объявить <…> проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины», — следует из текста распоряжения.

Исполняющий обязанности главы администрации уточнил, что людей вывезут из 37 населенных пунктов, частично включая и Купянск.

Российские штурмовики провели успешное наступление и улучшили позиции на Купянском направлении, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В течение суток ВС России отразили несколько вражеских атак и уничтожили до 55 бойцов ВСУ, а также тяжелую технику противника, включая САУ М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 производства США.