Спецоперация 09 августа 2023, 22:32 Украинские власти призвали жителей Купянска покинуть свои дома из-за наступления России Власти Купянского района Харьковской области призвали жителей к эвакуации РИА «Новости»

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Жителей Купянского района Харьковской области призвали выехать на более безопасные территории. Об этом на своей странице в социальной сети написал исполняющий обязанности главы военной администрации района Андрей Канашевич.

«Предлагаем жителям Купянского района ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины», — написал украинский чиновник.

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Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что возможно проведение обязательной эвакуации населения из 53 населенных пунктов Купянского района с принудительной эвакуацией детей. Эта операция может затронуть 11 тысяч человек, в том числе 600 детей. Всех их обещают обеспечить временным жильем.

По словам Синегубова, добровольная эвакуация из опасных населенных пунктов Купянского района уже началась. Для того, чтобы покинуть обстреливаемые территории, жители могут обратиться за помощью к местным властям и волонтерам, написал Синегубов в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что группировка российских войск «Запад» уничтожила роту ВСУ и захватила семь опорных пунктов на Купянском направлении.