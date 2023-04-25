Мир 25 апреля 2023, 11:14 Отделение Техаса и Калифорнии от США предсказали в России Зампред СБ России Медведев допустил отделение некоторых штатов от США, в том числе Техаса Unsplash

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Внутриполитическая борьба приведет к обособлению некоторых штатов США и их выходу из состава страны. Первыми могут стать Калифорния и Техас, которые уже начали подготовку. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объявил об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Борьба на истребление со стороны политических элит и экономических кланов приведет к обособлению различных штатов. Это вполне возможный сценарий», — сказал он.

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Некоторые штаты, по словам Медведева, во многих чувствительных вопросах уже бравируют своей самодостаточностью, начиная от применения смертной казни и заканчивая решением экономических проблем.

Он предупредил, что возможными кандидатами на самоопределение могут стать Калифорния и Техас. По его словам, последний в 2021 году начал готовиться к референдуму, разработал закон о независимости и юридическое обоснование выхода из состава страны. Зампред Совбеза признался, что болеет за успех этого штата.

Медведев также допустил, что бизнесмен, владелец Twitter и SpaceX Илон Маск может стать следующим президентом США. Он сказал, что победу на выборах одержит человек с большим авторитетом, чем у демократа Джо Байдена и республиканца Дональда Трампа.

Просветительский марафон «Знание. Первые» пройдет в Москве с 24 по 26 апреля. Его трансляцию запустили на сайте проекта.