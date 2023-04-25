Мир 25 апреля 2023, 10:52 Медведев допустил, что Илон Маск может стать президентом США Зампред СБ России Медведев: Илон Маск может занять пост президента США Unsplash

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Основатель Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск может стать президентом США. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе марафона «Знание. Первые».

По словам Медведева, на президентских выборах в США победу может одержать человек, обладающий большим авторитетом, нежели нынешний лидер страны Джо Байден или его предшественник Дональд Трамп.

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«Тот же самый этот легендарный Илон», — пояснил Медведев.

Ранее Маск отреагировал на статью статью газеты Politico о том, что в администрации Байдена сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ.

«Содержательная статья», — написал предприниматель в Twitter, ответив на комментарий своего приятеля Дэвида Сакса.

Тот отметил, что совсем недавно в Штатах считали, что победа украинской армии гарантирована, но все изменилось — теперь в Вашингтоне беспокоятся из-за провала.