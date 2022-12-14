Общество 14 декабря 2022, 02:03 Виктор Бут решил не требовать компенсации от властей США Вернувшийся в Россию Виктор Бут не будет требовать компенсации от властей США РИА «Новости»

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Вернувшийся из американской тюрьмы в Россию Виктор Бут заявил, что не будет тратить время на судебные тяжбы ради получения компенсации от властей США. Об этом написали «Известия».

«Я не хочу тратить годы на судебные процессы. Понимаете, это непродуктивно. У нас большая страна, у нас есть, чем заниматься. И тратить свое время на то, чтобы, в общем-то, „закапывать“ что-то там, и платить адвокатам — нет», — отметил Бут.

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При этом резкого негатива к США он не ощущает. По словам Бута, в каждой стране есть что-то хорошее и что-то плохое. Все зависит от времени и от руководства государства, пояснил он.

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Россия обменяла баскетболистку Бриттни Грайнер на Бута. Россиянин был задержан в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвиняли в незаконных поставках оружия повстанцам в Колумбии. Бута экстрадировали в Америку и приговорили к 25 годам тюрьмы. В заключении он провел более 14 лет.

Ранее Бут заявил, что полностью поддерживает спецоперацию ВС России на Украине.