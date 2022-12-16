Мир 16 декабря 2022, 00:03 США вернут Уилана домой любой ценой — Белый дом Спикер Белого дома Жан-Пьер: США сделают все, чтобы вернуть Уилана РИА «Новости»

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Американская администрация готова сделать все возможное для освобождения осужденного в России гражданина США, бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Однако Штаты не будут раскрывать подробности консультаций с Москвой на этот счет, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Журналисты в ходе брифинга попросили Жан-Пьер уточнить, были ли на этой неделе консультации по Уилану. По словам спикера, власти США ведут себя очень осторожно по вопросу о возвращении морского пехотинца.

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«Мы не станем говорить об этом публично. Мне нечего сообщить», — добавила Жан-Пьер.

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Однако Вашингтон будет делать всевозможное, чтобы Уилан вернулся на Родину, подытожила чиновница. Гражданин США был осужден в России в 2020 году по обвинению в шпионаже. Он отбывает 16-летний срок заключения в колонии в Мордовии.

Ранее сообщалось об обмене заключенными. В Россию вернулся осужденный в США Виктор Бут, а в Америку уехала баскетболистка Бриттни Грайнер.