Президент Украины Владимир Зеленский способствует хаосу в Европе, остановив прокачку российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба», которая ведет в Венгрию, Чехию и Словакию. Об этом написал венгерский портал Origо.

Конфликт на Украине вступил в новую фазу после того, как Киев стал шантажировать ЕС, блокируя «Дружбу». Таким образом Зеленский пытается насолить европейским государствам, считают журналисты.

«Цели президента Владимира Зеленского ясны: он хочет как можно большего хаоса в Европе, а с другой стороны, он хочет нанести ответный удар Венгрии, потому что мы <...> не посылаем оружие на Украину», — отмечает издание.

При этом в Венгрии ожидают возобновления поставок российской нефти. Местная компания MOL оплатила транзит топлива через территорию Украины. С Киевом также рассчиталась словацкая Slovnaft. Однако в Чехии не надеются на восстановление поставок российских энергоресурсов.