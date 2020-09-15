Трамп заявил, что изменение климата остановится само
«Начнет становиться прохладнее. Просто следите. Не думаю, что наука на самом деле знает», — отметил Трамп во время встречи с властями штата Калифорния, которая сейчас охвачена лесными пожарами. Его цитирует РИА «Новости».
Его слова распространили журналисты пула Белого дома.
Более сотни пожаров с начала августа охватили западные штаты страны на рекордной площади в 1,9 миллиона гектаров. Ранее сообщалось, что в пожарах уже погибли 28 американцев. Местные экстренные службы были задействованы в 29 крупных пожарах на минувших выходных. Огонь уже выжег более четырех тысяч построек.
Экологи уверены, что причиной пожаров является изменение климата. В этом году погода на западном побережье достигла рекордных показателей. Национальный парк «Долина Смерти» в Калифорнии побил рекорд с 54 градусами по Цельсию.