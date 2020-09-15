Трамп заявил, что изменение климата остановится само

Американский президент Дональд Трамп не очень доверяет науке, поэтому уверен, что глобальное потепление остановится само по себе, когда на земле снова «похолодает».

«Начнет становиться прохладнее. Просто следите. Не думаю, что наука на самом деле знает», — отметил Трамп во время встречи с властями штата Калифорния, которая сейчас охвачена лесными пожарами. Его цитирует РИА «Новости».

Его слова распространили журналисты пула Белого дома.

Более сотни пожаров с начала августа охватили западные штаты страны на рекордной площади в 1,9 миллиона гектаров. Ранее сообщалось, что в пожарах уже погибли 28 американцев. Местные экстренные службы были задействованы в 29 крупных пожарах на минувших выходных. Огонь уже выжег более четырех тысяч построек.

Экологи уверены, что причиной пожаров является изменение климата. В этом году погода на западном побережье достигла рекордных показателей. Национальный парк «Долина Смерти» в Калифорнии побил рекорд с 54 градусами по Цельсию.