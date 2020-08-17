Одну из самых высоких температур на планете зафиксировали в Долине Смерти

Национальный парк «Долина Смерти» в Калифорнии, вероятно, снова побил в этом году рекорд по самой жаркой погоде. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба США, пишет «Би-би-си».

Самая высокая температура воздуха там достигла 54,4 градуса по Цельсию. Прошлый рекорд был зафиксирован в 2013 году, и он тоже принадлежит Долине Смерти. Тогда столбики термометра поднялись до 54 градусов.

За всю историю метеонаблюдений есть также данные от 1913 года, когда в Долине приборы показывали 56,7 градуса, однако пока специалисты спорят об этих данных, считая, что при измерениях могла быть допущена ошибка.

Сейчас американские синоптики обещают, что на Западном побережье страны жаркая погода усилится на этой неделе. Экстремальной жарой в США считается период, когда два-три дня подряд показатели термометров поднимаются выше 32 градусов. Как отметили в Центре по контролю и профилактике заболеваемости, от жары в США погибло больше людей, чем от остальных опасных погодных явлений.

В 2019 году Долина Смерти также попала на первое место рейтинга самых жарких мест на планете.