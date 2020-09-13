Не менее 28 американцев погибли из-за природных пожаров, охвативших западные штаты страны. Наибольшее число жертв, 19 человек, насчитывается в штате Калифорния. Большинство из них погибли в последние дни.

По информации телекомпании CNN, в США сейчас бушуют не менее сотни пожаров на рекордной площади. По данным Национального межведомственного пожарного центра она составляет более 1,9 млн гектаров.

Наблюдатели отмечают тяжелейшую ситуацию, сложившуюся в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон.

Пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил, что президент США Дональд Трамп запланировал 14 сентября посетить Калифорнию. Он намерен встретиться с представителями чрезвычайных служб и обсудить с ними бедствие, опустошающее штат.