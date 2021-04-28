Склад загорелся на болгарском оружейном заводе

В Болгарии начался пожар на оружейном заводе «Аркус», сообщило РИА «Новости» в Telegram. Огонь охватил склад предприятия, расположенного в городе Лясковец.

Информации о пострадавших нет. Площадь возгорания и подробности происшествия неизвестны.

Ранее «360» писал, что Болгария заподозрила шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах в период с 2011 по 2020 год. Также проверяется взаимосвязь между взрывами в Болгарии и чешской деревне Врбетице. В последних недавно Прага также обвинила россиян. Так в Восточной Европе укрепляют русофобию, уверены политологи.

В Санкт-Петербурге владельца сгоревшей «Невской мануфактуры» оштрафовали на 80 тысяч рублей за нарушения безопасности. Пламя на фабрике тушили почти пять дней.

Оно распространилось на площади 10 тысяч квадратных метров. При ликвидации возгорания погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий. Еще трое сотрудников МЧС получили ожоги и попали в больницу.