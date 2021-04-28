Владельцев сгоревшей «Невской мануфактуры» оштрафовали на 80 тысяч рублей

Петербургский суд оштрафовал владельцев сгоревшей «Невской мануфактуры» за нарушения безопасности. Размер штрафа составил 80 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы на своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что административное дело завели за неустранение ранее выданных предписаний пожарной инспекции.

Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге тушили почти пять дней. Огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров. В ходе ликвидации огня погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий. Еще трое сотрудников МЧС попали в больницу с ожогами.

Следователи завели уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Подозреваемыми стали генеральный директор АО «Невская мануфактура» Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич.

Согласно актам проверок пожарной инспекции, владельцы помещений знали об опасности возникновения огня, но никаких действий для решения этого вопроса не предприняли. Суд арестовал обоих фигурантов на два месяца.

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу совместно с городской прокуратурой пообещало, что проверит все здания, которые вызывают вопросы с точки зрения пожароопасности.