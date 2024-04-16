Мир 16 апреля 2024, 08:01 Оружейницу фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином наказали за смерть оператора Оружейницу фильма «Ржавчина» Гутьеррес-Рид приговорили к 18 месяцам тюрьмы Santa Fe County Sheriff's Office/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Первый окружной суд Санта-Фе штата Нью-Мексико вынес приговор Ханне Гутьеррес-Рид, которая работала реквизитором по оружию на съемках фильма «Ржавчина». Ей назначили запрошенные прокурором 18 месяцев тюрьмы за непредумышленное убийство оператора Галины Хатчинс, сообщила газета The New York Times.

«Вы были оружейником, тем, кто проверял оружие на безопасность. Вы одна превратили безопасное оружие в смертоносное. Если бы не вы, мисс Хатчинс была бы жива, у мужа была бы жена, а у маленького мальчика была бы мать», — заявила судья Мэри Марлоу Соммер.

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Ханну Гутьеррес-Рид признали виновной в непредумышленном убийстве на съемочной площадке в 2021 году. Суд присяжных принял во внимание обнародованное содержание ее телефонных переговоров — женщина назвала прокуроров идиотами, а судью обвинила во взяточничестве. Кроме того, она пыталась подговорить семью Галины Хатчинс выступить в суде против Алека Болдуина. Из-за отсутствия раскаяния реквизитора приговорили к максимально запрошенным 18 месяцам тюремного заключения.

В день стрельбы женщине поручили зарядить шесть холостых патронов в револьвер героя Алека Болдуина, но один из них оказался боевым. Галина Хатчинс умерла. Актера обвинили в непредумышленном убийстве, заседание суда пройдет в июле.