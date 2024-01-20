Мир 20 января 2024, 01:34 Болдуина снова обвинили в непредумышленном убийстве на съемках Алеку Болдуину снова предъявили обвинения в убийстве оператора в 2021 году РИА «Новости»

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Американскому актеру Алеку Болдуину снова предъявили обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс, погибшей на съемках его вестерна «Ржавчина» в 2021 году. Об этом сообщило издание ABC News.

Большое жюри суда в американском штате Нью-Мексико уже утвердило выдвижение обвинений против Болдуина.

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«Мы с нетерпением ждем нашего дня в суде», — заявили в ответ адвокаты актера.

В случае вынесения приговора Болдуину грозит до 18 месяцев тюремного заключения. Его защита оценила обвинения как «ужасную судебную ошибку».

Адвокаты заявили, что Болдуин не мог знать, что в пистолете или на съемочной площадке могла быть настоящая пуля. Он полностью полагался на профессионалов, заверивших, что в оружии нет боевых патронов.

Прошлой весной прокуратура Нью-Мексико сняла с Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве.

Ранее спутница французского актера Алена Делона Хироми Роллен пожаловалась полицейским на детей артиста, обвинив их в «попытке умышленного убийства». По данным журналистов, Делон болеет раком крови — диффузной лимфомой.