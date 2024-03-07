Знаменитости 07 марта 2024, 05:06 Оружейницу фильма «Ржавчина» признали виновной в непредумышленном убийстве ABC: эксперта по оружию «Ржавчины» признали виновной в убийстве оператора Unsplash

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Суд присяжных признал виновной в непредумышленном убийстве оружейницу Ханну Гутьеррес-Рид, которая работала на фильме «Ржавчина». Во время съемок в 2021 году актер Алек Болдуин убил из заряженного пистолета оператора Галину Хатчинс. Подробности сообщила телекомпания ABC News.

После двух часов совещаний присяжные признали Гутьеррес-Рид виновной в непредумышленном убийстве и невиновной в фальсификации улик. Обвиняемую взяли под стражу, ей грозит до полутора лет лишения свободы.

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Убийство произошло в 2021 году. По сюжету фильма актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряженным боевыми патронами. Ранения получили оператор и режиссер. Хатчинс не выжила. В ее убийстве обвинили Алека Болдуина.