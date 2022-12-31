Мир 31 декабря 2022, 04:15 Организатор Евровидения признал, что решение об исключении России было непростым Организатор Евровидения Эстердаль: решение об отстранении РФ от конкурса было трудным РИА «Новости»

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Отстранение России от Евровидения далось руководству нелегко. Об этом заявил организатор международного музыкального конкурса Мартин Эстердаль в эфире радио «Би-би-си 4».

Он признал, что настроения Европы сильно влияют решения организаторов.

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«Решение было сложным. И сейчас сложно. То, как думает Европа, очень сильно влияет на конкурс», — сказал Эстердаль.

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Россию отстранили от Евровидения 25 февраля 2022 года. Руководство организации объяснило это тем, что присутствие РФ может испортить репутацию конкурса.

Болгария тоже не будет выступать на Евровидении в 2023 году. Такое решение в стране приняли из-за нехватки средств. Болгарские власти также отметили, что подобные шоу не совсем уместны, когда в Европе разворачивается масштабный кризис.

Ранее украинское издание «Политика Страны» сообщило, что отбор на Евровидение-2023 на Украине пройдет в бомбоубежище. На мероприятие не будут приглашать зрителей, место проведения раскрывать также не станут.