Мир 17 декабря 2022, 22:21 Украинский отбор на Евровидение пройдет в бомбоубежище Страна.ua: украинский отбор на Евровидение-2023 пройдет в бомбоубежище без зрителей Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Национальный украинский отбор на популярный музыкальный конкурс Евровидение-2023 пройдет в бомбоубежище. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Мероприятие пройдет без зрителей, свои умения жюри покажут 10 исполнителей и музыкальных групп. Точное местоположение бомбоубежища неизвестно.

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Евровидение является музыкальным конкурсом эстрадной песни среди стран, представляющих европейский континент. От каждого государства Европы выступает один исполнитель или группа.

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После выступления участников победителя определяет голосование, в котором принимают участие все страны, участвовавшие в полуфинале и финале конкурса.

Евровидение проходит ежегодно с 1656 года. В 2023 году мероприятие примет Ливерпуль.

В 2022 году на Евровидении победу одержал украинский коллектив Kalush Orchestra с композицией Stefania. Однако Украине запретили проводить конкурс на своей территории из-за невозможности гарантировать безопасность гостей и участников, написало издание Nation-News.