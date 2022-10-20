Болгария отказалась от участия в Евровидении-2023 из-за нехватки денег | 360°

Культура 20 октября 2022, 00:30 Болгария отказалась от участия в Евровидении-2023 из-за нехватки денег «24 часа»: Болгария не примет участия в Евровидении-2023 в Великобритании Евровидение

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Болгария не будет представлена на музыкальном международном конкурсе Евровидение в 2023 году, который пройдет в Великобритании. Такое решение приняло руководство Болгарского национального телевидения из-за нехватки денег. Об этом сообщило издание «24 часа».

Правление общественного вещателя страны сообщило о сокращении бюджета на два миллиона левов (около одного миллиона долларов). При этом расходы телекомпании выросли почти в три раза.

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Болгарские власти считают, что подобные шоу неуместны во время кризиса и расходы на них не оправданы. В стране происходит отключение электричества и отопления в общественных местах, подобная ситуация наблюдается по всей Европе.

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Издание указало, что от участия в Евровидении-2023 отказались Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако, при этом причины у всех финансовые.

Ранее Европейский вещательный союз принял решение о проведении музыкального конкурса в Великобритании, несмотря на победу украинской группы. Украину лишили права проведения Евровидения-2023 на своей территории из-за невозможности гарантировать безопасность участников и гостей.