Мир 18 марта 2023, 22:05 Ордер МУС на арест Путина назвали вынужденным шагом Прокурор МУС Карим Хан: ордер на арест Путина вызывает сожаление РИА «Новости»

Читать 360tv в

Международный уголовный суд в Гааге вынужденно выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. Это вызывает сожаление заявил в интервью телеканалу CNN прокурор инстанции Карим Хан.

По его словам, произошедшее не нужно считать поводом для радости.

Реклама

«Тот факт, что нам пришлось это сделать, — это вопрос, вызывающий настоящее сожаление», — сказал он.

Реклама

По словам прокурора, МУС продолжит расследования в связи с конфликтом на Украине. Сотрудники организации изучают поступающие обвинения и не будут останавливать работу после выдачи ордеров.

МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 17 марта.

Представитель МИД Мария Захарова напомнила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда, поэтому не несет по нему никаких обязательств.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что в России не признают юрисдикцию МУС. Она назвал подобные решения для страны с точки зрения права ничтожными.