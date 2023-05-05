Мир 05 мая 2023, 12:23 Орбан заявил, что победителей в конфликте на Украине быть не может Премьер Венгрии Орбан: в украинском конфликте будут проигравшие, но не будет победителей РИА «Новости»

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В украинском конфликте не будет победителей, зато точно будут проигравшие, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В эфире радиостанции Kossuth он рассказал, что боевые действия необходимо прекратить как можно скорее.

По словам Орбана, западные страны сами решают, как далеко готовы зайти в вопросах вооружения ВСУ. Тут же он добавил, что Россия располагает более многочисленной армией и ядерным оружием.

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«Не могу себе представить, что кто-то может победить ядерную державу», — подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Анонсированное контрнаступление украинской армии он назвал последней возможностью добиться «какого-то военного успеха». Орбан отметил — если это все же случится, ситуация прояснится, и появится больше шансов для дипломатического урегулирования кризиса.

Премьер добавил — те, кто верит, что россияне смирятся с атаками на Кремль и смирятся с поражением, «не выросли из детского возраста». По мнению Орбана, такое развитие событий возможно лишь в сказке.

В начале мая премьер-министр Венгрии предупредил, что наращивание военной мощи Западом чревато возникновением новых конфликтов. Политолог Юрий Самонкин заявил, что Орбан в первую очередь думает о национальных интересах своей страны.