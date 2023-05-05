Мир 05 мая 2023, 00:29 Венгерский партизан среди натовских волков. Почему Орбан пошел наперекор политике Запада Политолог Самонкин: увеличение бюджета НАТО угрожает глобальной безопасности Marek Studzinski / Unsplash

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Запад утратил лидирующие позиции в сферах экономики и демографии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, это случилось из-за того, что западные страны слишком увлеклись гонкой вооружений, позабыв о развитии социальных направлений. Политик отметил, что продолжение этого курса в будущем спровоцирует новые военные конфликты. Почему дальнейшее расширение НАТО представляет угрозу для всей мировой безопасности, как США создают очаги нестабильности и чем все это может обернуться — в материале «360».

На краю катастрофы

Премьер-министр Венгрии попытался открыть европейским коллегам глаза на происходящее во время выступления на Конференции консервативных политических действий в Будапеште. Орбан напомнил, что более 60% всего мирового производства приходилось на Запад — это было 30 лет назад. Сейчас показатель опустился до отметки в 40%. По словам политика, 80% так необходимого энергетического сырья добывают не в западных государствах.

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Не лучше ситуация и с демографией. Венгерский премьер подчеркнул, что проблема убыли населения остается острой, а миграция лишь несколько маскирует ее. Единственное, в чем Запад преуспел — военная мощь, отметил Орбан. Он обратил внимание, что эта новость не так хороша, как могла показаться на первый взгляд.

РИА «Новости»

«Если мы растеряем все остальные преимущества и останемся конкурентоспособными только в вооружении, то это приведет к военным конфликтам. Это сейчас и происходит», — заявил Виктор Орбан.

В ходе недавно проведенного опроса стало известно, что все меньше жителей Венгрии поддерживают членство республики в ЕС. Ориентированных на Запад венгров стало меньше на 12% — это падение оказалось самым стремительным среди всех стран — членов Евросоюза.

НАТО продолжает экспансию

Несмотря на ухудшение ситуации в социальной сфере, руководство США и стран ЕС, составляющих основу НАТО, продолжило курс на увеличение военного бюджета и наращивание военного потенциала.

Руководство Североатлантического альянса запланировало открытие своего представительства в Японии. Офис должен стать первым в Азии, на что обратили внимание в Китае. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин отметила, что продвижение блока на восток не приведет ни к чему хорошему, но создаст дополнительную напряженность в регионе. По ее словам, вмешательство НАТО «неизбежно подорвет мир и стабильность».

РИА «Новости»

Западным странам, которые идут на поводу у США, поддерживают курс альянса и вводят санкции против России, следовало бы задуматься о собственном населении, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, европейские граждане взвалили на свои плечи всю тяжесть решений, принимаемых ЕС и Штатами.

«И в этой ситуации им надо включать голову, понимать ответственность и думать прежде всего об интересах своих граждан», — добавил Володин.

Он отметил, что в США кризис практически достиг апогея.

Североатлантические аппетиты

Эксперт и участник Изборского клуба, председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин рассказал «360», что определяющую роль в политике НАТО играют США. Бюджет альянса вышел за пределы разумного, увеличившись в несколько раз с момента образования блока.

По словам эксперта, сейчас можно говорить о безразмерном аппетите организации, которая грезит о включении в состав постсоветских стран. Речь идет о Молдавии, Грузии и, конечно, Украине, которая превратилась в плацдарм гибридно-информационного сражения против России.

«Конечно же, все меньше и меньше они (страны НАТО — прим. ред.) уделяют вопросам социальной политики — понятиям здравоохранения, доступного жилья, качественной инфраструктуры — дороги, создания новых рабочих мест. Для них это программа чуждая. Лишь оппозиционные силы в Европе говорят только о социальном развитии. Или те же самые республиканцы в Соединенных Штатах Америки», — подчеркнул собеседник «360».

Он напомнил, что скоро в Штатах состоятся президентские выборы. В свете этих событий противоборствующие стороны попытаются получить доверие электората, обсуждая приоритетные вопросы — техногенные катастрофы, падение уровня жизни, демографии и экологии.

Мировая безопасность под угрозой

Политолог рассказал, что военный бюджет Североатлантического альянса намного серьезнее, чем у России, потому что российские власти делают ставку на внутреннее социальное развитие.

«В отличие от НАТО мы не вторгаемся в чужие страны, не свергаем соответствующие режимы и уж тем более не расширяемся к границам Соединенных Штатов Америки — в отличие от того, что НАТО делает вокруг наших периметров, и даже уже вышел на границы постсоветского пространства, что крайне возмутительно», — заявил эксперт.

РИА «Новости»

Самонкин напомнил, что западные страны пытаются ослабить конкурентов не только через введение экономических санкций, но и военным путем, создавая некие буферные зоны по всему миру. Именно так США и их союзники пытаются давить на Иран, Индию и Китай, вливая огромные средства в развитие «демократии». По сути, деньги уходят на накачку государств оружием.

«Конечно же, такое перевооружение со времен холодной войны, которое увеличивается в два-три раза, очень опасно для мира в плане глобальной безопасности», — подытожил собеседник «360».

Чем опасно расширение НАТО

Передаваемое американцами оружие может оказаться в руках террористов во всем мире, рассказал политолог. Запад намеренно взращивает подобных радикалов для ведения войны против отдельно взятых стран. Однако в США не учитывают, что ситуация может выйти из-под контроля, как это случилось с ИГИЛ*, «Аль-Каидой»** и «Талибаном»***.

РИА «Новости»

«Сейчас такой же эксперимент сделали с братским нашим народом на территории Украины, там неонацизм. Российской Федерации опять придется урегулировать этот вопрос военным путем. И такие очаги сопротивления по всему миру могут возникать везде, угрожать безопасности стран, которые не имеют ядерного потенциала и не могут себя защитить. Вот в этом и опасна политика расширения НАТО», — объяснил Самонкин.

Венгрия попыталась отрезвить Запад

Если США и их союзники продолжат вкладывать большие деньги в военный бюджет, игнорируя социальное развитие, появятся предпосылки для протестов и непонимания внутри самого НАТО, предположил политолог. Самонкин назвал речь Виктора Орбана наглядным примером, свидетельствующим о начале этого процесса. По словам эксперта, премьер-министр говорит о европейских и национальных интересах страны, а не о том, что им навязывают Штаты.

«Поэтому Венгрия в данной ситуации — это единственная страна-партизан внутри этих агрессивных натовских волков, которые хотят разжечь третью мировую войну. Причем американцы [хотят] разжечь не своими руками, а руками европейских стран и европейских налогоплательщиков. Это очень возмутительно, и отсюда такие резкие заявления делает Орбан», — объяснил высказывания венгерского политика Самонкин.

Собеседник «360» подчеркнул — премьера можно понять, потому что он здравомыслящий политик. Он прекрасно видит, что сейчас «Европа задыхается от этой ненависти, от собственных военных интриг, в которые их втягивает Вашингтон в последние годы».

В апреле в Венгрии высказались о возможном вступлении Украины в НАТО. Вице-спикер парламента страны Дора Дуро заявила, что это станет возможно только после завершения конфликта и исключительно с письменного согласия России.

*«Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России.

** Террористическая группировка «Аль-Каида» запрещена в России.

*** «Талибан» — движение признано террористическим в России и запрещено. Также оно находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.