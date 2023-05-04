Мир 04 мая 2023, 16:51 Орбан предрек новые военные конфликты из-за потерь позиций Западом Премьер Венгрии Орбан: если Запад нарастит военную мощь, могут возникнуть новые конфликты Unsplash

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Запад начал терять свои экономические и демографические позиции. У него осталась конкурентной только военная мощь, а это может привести к новым конфликтам. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщило РИА «Новости».

По его словам, еще 30 лет назад Запад обладал 60% мирового производства. А сейчас — только 40%. Кроме того, львиная доля необходимого энергосырья добывается не в странах Запада. Также Орбан отметил, что в демографическом плане тоже имеются бреши.

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Население планеты растет, а Запада наоборот сокращается. Европа сохранила лидирующие позиции в военной мощи. Однако это тоже плохо, отметил Орбан.

«Если мы растеряем все остальные преимущества и останемся конкурентоспособными только в вооружении, то это приведет к военным конфликтам. Это сейчас и происходит», — пояснил он.

В конце апреля агентство Bloomberg сообщило, что жители Венгрии захотели отделиться от Евросоюза. По данным опроса населения республики, венгры стали чаще «поворачиваться на восток».