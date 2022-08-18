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    18 августа 2022, 17:35

    Орбан предрек конец западного превосходства после спецоперации России на Украине

    Премьер Венгрии Орбан предсказал конец доминирования Запада после спецоперации

    Александр Иванов

    Спецоперация России на Украине положит конец западному превосходству, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Tichys Einblick. Он обратил внимание, что большая часть мира уже сейчас отказалась поддерживать США и украинские власти.

    По мнению Орбана, когда спецоперация завершится, Евросоюз ослабнет в отличие от России. Политик напомнил о санкционной политике, которую начал проводить ЕС, желая нанести удар по РФ, но в итоге пострадал сам, написало РИА «Новости».

    «Большая часть мира демонстративно не встает в очередь [в поддержку США и Украины]: китайцы, индийцы, бразильцы, Южная Африка, арабский мир, Африка», — подчеркнул Орбан.

    Премьер Венгрии отметил, что у Запада нет шансов одержать победу на Украине, а санкции против РФ никоим образом не дестабилизировали Россию.

    «Ущерб [от этих ограничительных мер] для Европы огромен», — добавил он.

    Орбан также обратил внимание, что газовой импорт Евросоюза из России сократился на четверть, но доходы «Газпрома» удвоились.