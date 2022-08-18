Орбан предрек конец западного превосходства после спецоперации России на Украине

Спецоперация России на Украине положит конец западному превосходству, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Tichys Einblick. Он обратил внимание, что большая часть мира уже сейчас отказалась поддерживать США и украинские власти.

По мнению Орбана, когда спецоперация завершится, Евросоюз ослабнет в отличие от России. Политик напомнил о санкционной политике, которую начал проводить ЕС, желая нанести удар по РФ, но в итоге пострадал сам, написало РИА «Новости».

«Большая часть мира демонстративно не встает в очередь [в поддержку США и Украины]: китайцы, индийцы, бразильцы, Южная Африка, арабский мир, Африка», — подчеркнул Орбан.

Премьер Венгрии отметил, что у Запада нет шансов одержать победу на Украине, а санкции против РФ никоим образом не дестабилизировали Россию.

«Ущерб [от этих ограничительных мер] для Европы огромен», — добавил он.

Орбан также обратил внимание, что газовой импорт Евросоюза из России сократился на четверть, но доходы «Газпрома» удвоились.