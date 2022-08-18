Западу предрекли потерю интереса к поддержке Украины

Страны Запада, которые оказывают помощь Украине, уже через три месяца могут потерять интерес к поддержке Киева, предположил колумнист газеты The Telegraph Ричард Кемп. Все из-за того, что они погрузятся в свои внутриэкономические проблемы.

Сейчас страны Запада «взвешивают», как свести к минимуму ущерб «подорванным экономикам», считает Кемп. По его мнению, сокращение потребления газа, а также рост цен — это те факторы, которые заставят страны Запада на фоне недовольства избирателей пересмотреть «свою и без того шаткую приверженность Украине и особенно жестким санкциям против России». Последние, «как оказалось, не оказали ожидаемого эффекта».

Если ведение боевых действий «перейдет в режим глубокой заморозки» зимой, то, как считает Кемп, президент Украины Владимир Зеленский, «скорее всего, столкнется с растущим давлением со стороны своих союзников».

По мере того, как изданиям Европы «все больше будет наскучивать морозный пейзаж без особых боев», в их центре внимания появятся внутриполитические и внутриэкономические проблемы стран Запада.

«Газпром» уже предупредил, что к зиме газ в Европе может подорожать до четырех тысяч долларов за 1000 кубометров. Уже сейчас цена подскочила до 2,5 тысячи. Все это грозит усугублением энергетического кризиса, остановкой производств и социальными проблемами.