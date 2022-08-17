Германия осознала, что запасов газа без поставок из России ей хватит только на 2,5 месяца

Если Россия полностью прекратит поставки газа, запасов топлива в Германии хватит только на два с половиной месяца. Об этом заявил президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

По его оценке, задача заполнить газовые хранилища страны к ноябрю на 95% является труднодостижимой, сообщил Bloomberg.

На сегодня, как уточнил Мюллер, хранилища газа заполнены на 77%. Он обратил внимание, что этого показателя удалось достичь быстрее запланированного срока, однако это не значит, что можно расслабиться. В дальнейшем, по его прогнозу, заполнять хранилища может стать сложнее на фоне риска перебоев с поставками. Таким образом, заполнить их на 85% к октябрю, по его словам, будет сложно, а на 95% к ноябрю — труднодостижимо.

«Не могу обещать, что все хранилища в Германии будут заполнены в ноябре на 95% даже при хороших условиях спроса и предложения. В лучшем случае эта цель будет достигнута в трех четвертях из них», — добавил Мюллер.

В конце июля «Газпром» сообщил о новом сокращении поставок по трубопроводу «Северный поток» в Евросоюз. Его снизили до 20% от плановой мощности. В российской компании пояснили, что такую меру приняли на фоне остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens из-за технического состояния агрегата.