Опубликованы первые результаты экзитполов на выборах в Белоруссии
Национальный экзитпол провела Молодежная лаборатория социологических исследований РСОО «БКМО» по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Результаты обнародовало Белорусское телеграфное агентство.
Бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая получила 2,3% голосов. Сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев набрал 1,1% голосов. А председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень выходит к концу голосования с 0,9%.
Против всех проголосовали 9,2% граждан, говорят данные экзитпола.
Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Избиратели анонимно отвечали на вопрос о том, за кого отдали свой голос. Согласились с подобным предложением 67,6% респондентов, отказались делиться мнением 32,4%. Всего социологи опросили 12 340 человек.
Явка на выборах к 18:00 составила 79%.
Голосование на выборах президента Белоруссии закончилось. Участки закрылись в 20:00, начался подсчет голосов. Однако в столице на некоторых участках избирательный процесс еще продолжается. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина, сообщил ТАСС.
«Некоторые участки не закрываются. Это впервые, это в городе Минске, где по-прежнему стоят сотни избирателей. И пока они не проголосуют, судя по всему, они будут работать», — пояснила она.
Ранее независимый белорусский политолог Александр Класковский объяснил небывалую явку на выборах президента. Это результат необычной предвыборной кампании и высокого уровня политизированности населения.