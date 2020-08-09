Опубликованы первые результаты экзитполов на выборах в Белоруссии

Появились первые результаты экзитполов на выборах в Белоруссии. Согласно им, действующий президент Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов. Его главная конкурентка, домохозяйка Светлана Тихановская — 6,8%.

Национальный экзитпол провела Молодежная лаборатория социологических исследований РСОО «БКМО» по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Результаты обнародовало Белорусское телеграфное агентство.

Бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая получила 2,3% голосов. Сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев набрал 1,1% голосов. А председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень выходит к концу голосования с 0,9%.

Против всех проголосовали 9,2% граждан, говорят данные экзитпола.

Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Избиратели анонимно отвечали на вопрос о том, за кого отдали свой голос. Согласились с подобным предложением 67,6% респондентов, отказались делиться мнением 32,4%. Всего социологи опросили 12 340 человек.

Явка на выборах к 18:00 составила 79%.

Голосование на выборах президента Белоруссии закончилось. Участки закрылись в 20:00, начался подсчет голосов. Однако в столице на некоторых участках избирательный процесс еще продолжается. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина, сообщил ТАСС.

«Некоторые участки не закрываются. Это впервые, это в городе Минске, где по-прежнему стоят сотни избирателей. И пока они не проголосуют, судя по всему, они будут работать», — пояснила она.

Ранее независимый белорусский политолог Александр Класковский объяснил небывалую явку на выборах президента. Это результат необычной предвыборной кампании и высокого уровня политизированности населения.