Политолог объяснил высокую явку на выборах в Белоруссии

Небывалая явка на выборах президента Белоруссии — это результат необычной предвыборной кампании и высокого уровня политизированности населения. В воздухе висит вопрос перемен в стране. Таким мнением с «360» поделился независимый белорусский политолог Александр Класковский.

«Активность небывалая, потому что сама кампания необычная, люди политизированы как никогда. Висит в воздухе вопрос перемен», — заявил Класковский.

Политолог добавил, что никогда не видел таких очередей на избирательные участки, и допустил, что до 20:00 не все успеют проголосовать.

«Сегодня видно, что идут [голосовать] люди сами. <…> Явка в целом, я думаю, будет рекордная. Наверное, больше 80%. Может быть, даже ближе к 90%», — подытожил собеседник.

Также, по его словам, высокую явку обеспечило то, что власти растянули выборы на несколько дней.

Явка на выборы президента Белоруссии на финишной прямой за четыре часа до закрытия избирательных участков составила 73,4%, пишет RNS. На первом месте по активности избирателей Гомельская область. Там явка составила 81,87%. Слабый интерес к выборам у жителей белорусской столицы — явка 58,79%.

Уже к полудню стало ясно, что выборы будут признаны состоявшимися. Число проголосовавших тогда перевалило за 50%. «360» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Белоруссии.