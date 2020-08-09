Голосование на выборах президента Белоруссии закончилось. Все участки закрылись в 20:00, несмотря на очереди около некоторых из них. Начался подсчет голосов.

UPD: Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина объявила о продлении голосования в Минске, так как не все избиратели успели попасть на участки.

По данным Центральной избирательной комиссии на 18:00, общая явка составила 79%. Сколько всего избирателей пришло на выборы, пока не известно.

Появились данные национального экзитпола. Всего были опрошены 12 340 человек.

Согласно им, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко победил на выборах президента в шестой раз с результатом 79,7% голосов.

Его соперница Светлана Тихановская получила 6,8%. Остальные голоса распределились следующим образом: Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.

Весь день голосования в стране наблюдались проблемы с доступом в интернет, плохо работала мобильная связь. Это связали с DDoS-атаками на сайты силовых структур страны. После их устранения начались проблемы с сервисным оборудованием.

Досрочное голосование началось еще 4 августа. Явка по нему превысила 30% от общего числа избирателей. В 8:00 в воскресенье в Белоруссии открыли 5767 участков для голосования, в том числе 231 в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 13 — в воинских частях и 44 — за пределами страны.