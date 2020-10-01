Опубликованы кадры с места гибели сотрудницы посольства США
Фотографии следственного эксперимента опубликовал директор Департамента коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.
На одном из кадров видно, как несовершеннолетний свидетель показывает на манекене следственно-оперативной группе полиции, где именно он нашел женщину.
Правоохранители расследуют смерть сотрудницы американского диппредставительства как умышленное убийство, отметил Шевченко. Ранее сотрудники полиции уже дали ориентировку на потенциального подозреваемого в совершении преступления, сейчас он находится в розыске. Однако правоохранители также не исключают несчастный случай. Как заметил Шевченко, гибель опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом — на железной дороге не редкость.
В одном из лесопарков Киева рядом с железнодорожными путями ранее была найдена женщина без сознания и с травмой головы. Обнаружившие ее прохожие вызвали скорую, потерпевшая была госпитализирована. Врачи не смогли ее спасти — вскоре после прибытия в больницу женщина скончалась. Когда полиция осматривала вещи погибшей, то обнаружила удостоверение на имя Санвер Никаело, сотрудницы посольства США в Киеве.