Уголовное дело возбудили на Украине после гибели сотрудницы посольства США

Уголовное дело открыли на Украине после гибели сотрудницы американского посольства в Киеве. Об этом рассказал глава Нацполиции украинской столицы Андрей Крищенко.

В эфире телеканала «Наш» Крищенко уведомил, что дело было возбуждено по статье «Умышленное убийство».

При этом из сообщения главы департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, которое он опубликовал в Twitter, следует, что полиция Киева также не исключает версию с несчастным случаем.

Сотрудницу посольства США в Киеве Санвер Никаэло нашли в бессознательном состоянии и с травмой головы около железной дороги в украинской столице, напоминает «Газета.ru». Женщина была доставлена в больницу, но несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.

В нападении на сотрудницу дипломатического представительства США подозревается высокий темноволосый мужчина, которому на вид 30-40 лет, следует из данных украинской полиции. Сейчас правоохранители ведут розыск подозреваемого в преступлении.