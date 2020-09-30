Смерть у железной дороги. Две версии гибели сотрудницы посольства США в Киеве

В Киеве сотрудница посольства США обнаружена мертвой с травмой головы. По одной из версий, женщину сбил поезд. По другой — ее избили до смерти.

В одном из киевских лесопарков рядом с железнодорожными путями прохожие обнаружили женщину без сознания с травмой головы. Вызвали скорую, оперативно доставили в больницу, но спасти пострадавшую не смогли — вскоре после прибытия в больницу женщина скончалась. Когда полиция осматривала вещи погибшей, то обнаружила удостоверение на имя Санвер Никаело, сотрудницы посольства США.

Вскоре на официальной странице полиции Киева в Facebook появилась информация о предполагаемом убийце: по данным сотрудников правоохранительных органов, к избиению мог быть причастен высокий мужчина (ростом 190-200 сантиметров) с темными волосами и короткой стрижкой. В день преступления он был в футболке, черных шортах и темно-синих кроссовках. При этом ни об источнике этих сведений, ни о мотивах подозреваемого никакой информации полиция не предоставила.

Почти сразу после этого в украинских СМИ появилась совсем другая версия: якобы сотрудницу посольства никто не избивал, она просто попала под поезд. Причем издание «Цензор.нет» также ссылается на источники в правоохранительных органах. По данным этого таинственного источника, женщина устроила пробежку по рабочей ветке железной дороги и не услышала шум приближающегося поезда, так как была в наушниках. Согласно этой версии, на такой вариант развития событий указывает характер травмы — глубокая, около четырех сантиметров, рана на затылке сотрудницы посольства.

Но, по всей видимости, полиция не сочла эту версию достаточно убедительной. По крайней мере, к вечеру 30 сентября стало известно, что полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства.

Все это время личность и гражданство погибшей еще только уточнялось. Позже директор департамента коммуникаций украинского МВД Артем Шевченко подтвердил, что погибшая действительно являлась гражданкой США.

В дипмиссии США также подтвердили смерть американки. Дипломаты сейчас работают с органами украинской власти для установления обстоятельств смерти гражданки США.