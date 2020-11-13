Опубликовано видео прибытия российских миротворцев в Степанакерт

Российский миротворческий контингент пробудет в Нагорном Карабахе, согласно совместному заявлению о прекращении войны между Арменией и Азербайджаном от 9 ноября. Военные будут следить за соблюдением мирных договоренностей, помогут беженцам вернуться домой, а Баку и Еревану — обменяться телами погибших и ранеными.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после подписания документа объявил о «блестящей победе», а в столице Армении начались протесты. Люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Алиев и Пашинян остались нашими друзьями.