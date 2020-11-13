«Армения — это страна, с которой у нас много веков выстраивались отношения. И то же самое у нас и с азербайджанцами. И мы дорожим нашей дружбой, нашей исторической дружбой и с народом Азербайджана, и с народом Армении. И только такой подход позволил России играть роль беспристрастного посредника», — подчеркнул Песков.

9 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе и вводе в зону конфликта российских миротворцев. Наши военные будут следить за соблюдением договоренностей, помогут беженцам вернуться в свои дома, а Баку и Еревану — обменяться телами погибших и ранеными.

Азербайджан объявил о победе в войне, а в Ереване люди потребовали отставки Пашиняна. Армянский премьер заявил, что принял решение подписать документ по совету военных, чтобы не допустить коллапса и удержать столицу Карабаха Степанакерт.