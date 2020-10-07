Оппозиция назначила врио мэра Бишкека

Киргизская столица снова сменила градоначальника. Временно исполнять обязанности мэра Бишкека будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев. Все службы города в настоящий момент работают бесперебойно.

Решение о назначении приняли в Координационном совете, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мэрию Бишкека.

Советник мэра города Гуля Алмамбетова добавила, что все столичные службы сейчас работают без каких-либо перебоев. И это несмотря на предпринятые попытки захвата объектов городской инфраструктуры.

«Вчера была попытка захватить „Бишкекводоканал“, коллектив смог отстоять предприятие», — сказала она.

Алмамбетова подчеркнула, что решения необходимо принимать в правовом русле и в рамках законодательства. Для охраны ведомств мобилизовали внутренние силы.

Возглавлявший Бишкек Азиз Суракматов заявил об отставке после захвата протестующими здания муниципалитета. Новым мэром провозгласили Жоошбека Коеналиева, кандидата в депутаты от проигравшей на парламентских выборах партии.

За происходящим в республике внимательно наблюдает киргизская диаспора в РФ.