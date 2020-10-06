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    06 октября 2020, 19:35

    «Кыргызский конгресс» в РФ прокомментировал протесты в Киргизии

    Артур Блянихов

    Представитель общероссийской общественной организации киргизов «Кыргызский конгресс» обсудил с «Ридусом» протесты в Киргизии, которые вспыхнули в стране после парламентских выборов.

    Инсайдер рассказал, что киргизская диаспора в РФ внимательно наблюдает за событиями, происходящими в городах республики.

    «В региональные отделения звонят, мне несколько раз звонили: „Что нам делать? Как нам реагировать? Может быть, деньгами помочь?“ Мы всех сдерживаем, объясняем, что нельзя эмоционально реагировать», — поделился собеседник издания.

    Он добавил, что «Кыргызский конгресс» воздерживается от того, чтобы вставать на чью-либо сторону в происходящей борьбе.

    «Мы не можем занимать чью-либо сторону, потому что мы там не находимся», — разъяснил источник.

    Новости SMI.FM