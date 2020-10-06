«Кыргызский конгресс» в РФ прокомментировал протесты в Киргизии

Инсайдер рассказал, что киргизская диаспора в РФ внимательно наблюдает за событиями, происходящими в городах республики.

«В региональные отделения звонят, мне несколько раз звонили: „Что нам делать? Как нам реагировать? Может быть, деньгами помочь?“ Мы всех сдерживаем, объясняем, что нельзя эмоционально реагировать», — поделился собеседник издания.

Он добавил, что «Кыргызский конгресс» воздерживается от того, чтобы вставать на чью-либо сторону в происходящей борьбе.

«Мы не можем занимать чью-либо сторону, потому что мы там не находимся», — разъяснил источник.