Министры обороны РФ и Армении обсудили обстановку в Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. Руководители военных ведомств обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Главы Минобороны РФ и Армении при разговоре обсудили текущую обстановку в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе. Шойгу и Арутюнян также затронули вопросы двустороннего сотрудничества и другие темы, представляющие взаимный интерес, указано в сообщении.

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян ранее сообщил, что Ереван не отказывается от диалога с Баку. Однако для организации контактов необходимо следовать некоторым критериям, чтобы встречи не проводились лишь с целью констатации факта, отметил дипломат.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне заявил, что Баку передал Армении всех военных, которые осенью прошлого года попали в плен во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Алиев отметил, что исключение составляют диверсанты и террористы.